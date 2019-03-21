صور...نجمات بوليوود وأمهاتهن!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - كثير من نجمات بوليوود يظهرن برفقة والداتهنّ على مواقع التواصل الاجتماعي، ويبدون بعلاقات صداقة معهنّ، حتى أنهنّ يشبهنَ أمهاتهنّ بشكل كبير.

ولمناسبة يوم الأم نعرض في الصور أعلاه أهم نجمات بوليوود وأمهاتهنّ:

النجمة بريانكا شوبرا Piryanka Chopra، من أكثر النجمات المقربات لأمهاتهنّ، بخاصة وأنّ والدتها مادو شوبرا Madhu Chopra هي المشجع

الأول لها، لدخول عالم الشهرة والأضواء، حيث قامت مادو وهي طبيبة في الجيش الهندي، بتسجيل اسم ابنتها بريانكا في مسابقة ملكة جمال الهند لعام 2000، فاحتلت المركز الثاني، وحصلت على اللقب العالمي لملكة جمال الهند، هذا وتخلت مادو عن مهنتها لدعم شوبرا التي شرعت في مهنة التمثيل.

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النجمة عليا بهات Alia Bhatt، هي ابنة النجمة سوني رازدان التي ورثت عنها الجمال والموهبة الفنية، علمًا أنّ والدتها من أصل ألماني، وهي غالبًا ما ترافقها وتأخذ بآرائها في أعمالها.

النجمة آيشواريا راي Aishwarya Rai Bachchan ووالدتها الكاتبة Brindya Rai برينديا راي، تبدوان صديقتين، علمًا أنّ برينديا تُعتبر الجدّة الأقرب إلى قلب حفيدتها Aaradhya Bachchan ارادهيا باتشان. كما أنّ والدة راي هي كاتمة أسرارها وصديقتها.

النجمة ديبيكا بادوكون Deepika Padukone، مقربة أيضًا من والدتها Padukone Ujjala أوجالا بادوكون التي كانت تعمل في وكالة للسفريات، وهي الداعم الأكبر لها في مسيرتها الفنية.

النجمة كاترينا كيف Katrina Kaif مقربة جدًّا من والدتها سورنام توركوت Turquotte surname التي تخرجت من جامعة هارفارد وكانت محامية، حتى انخرطت بعد ذلك في الأعمال الخيرية، وغالبًا ما نرى كاترينا برفقة والدتها في بعض المناسبات الاجتماعية، وهي تعيش معها في إنكلترا منذ انفصال والدتها عن والدها.