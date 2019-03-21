بيرين سات وكينان دوغلو إلى القضاء وزواجهما سينتهي في 28 مارس الحالي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 مارس 2019 04:46 مساءً - احتلّت أخبار الممثّلة بيرين سات وزوجها المغنّي كينان دوغلو الصحافة التركيّة، التي أكّدت أنّ الزوجين تقدّما بدعوى طلاق، سيتمّ البتّ فيها يوم الخميس المقبل 28 مارس، لتنهي زواجاً دام 4 سنوات ونصف.



ولم تذكر الصحف التركيّة أسباب الطلاق، بل اكتفت بالقول إنّ الزوجين احتفظا بأسبابهما، واتّفقا وديّاً على الطلاق، وأنّ ثمّة بيانٍ مشترك سيصدر بعد جلسة الطلاق، يعلنان فيه انفصالهما بطريقة وديّة.



وكان الزوجان قد دخلا القفص الذهبي في صيف العام 2014 في ماليبو، وحضر حفل زفافهما عدد قليل من الأصدقاء المشتركين، وكان يبدو أنّ حياتهما تسير على ما يرام، ليصدم الجمهور التركي بأخبار عن طلاقهما الوشيك.

بالأسماء:هؤلاء هم المدعوون إلى حفل زفاف بيرين سات



الزوجان عانيا من عدم قدرتهما على الإنجاب، وخضعت بيرين لأكثر من عمليّة تلقيح صناعي في الولايات المتّحدة الأميركيّة وفي تركيا باءت كلّها بالفشل، وقد تسرّبت بعض وثائق عن عملية فاشلة خضعت لها في اسطنبول إلى الصحافة، الأمر الذي تسبّب بغضب بيرين التي طالبت باحترام خصوصيّاتها.



وكانت بيرين سات في آخر ظهور لها يوم الثلاثاء 19 مارس- آذار في منطقة "نيشانتاشي" قد التقت مجموعة صديقات في مطعم واستمرّ اللقاء ساعتين، ولاحظ الجميع خلع بيرين سات خاتم زفافها.



وكان لافتاً أنّ بيرين طلبت من نادل في المطعم إحضار 5 علب سجائر لها، مما يدل على توترها.



وحين خرجت حاول الصحافيون تصويرها والحديث معها حول خلافها مع زوجها الفنان كينان دوغلو، وإن كانت في طريقها للطلاق منه، لكن صديقاتها منعن المصورين من الاقتراب والاستمرار في تصويرها.



وقد بدت بيرين نحيلة جداً وشاحبة.

بيرين سات خلعت خاتم زفافها فهل تطلقت من زوجها المغني كينان دوغلو ...



من جهة ثانية، وبالتزامن مع انهيار حياتها الزوجيّة، تستعد بيرين لاستئناف حياتها العمليّة المتوقّفة منذ انتهاء الموسم الأول من مسلسل "السلطانة كوسيم".



فقد اتفقت بيرين مع شبكة "نتفليكس" على تفاصيل مسلسلها الجديد، الذي سيشاركها بطولته محمد جنسور وميليسا شانولسون.



وهو من نوع الفانتازيا التاريخية، وسيكون الموسم الأول من 8 حلقات.



أما التصوير فسينطلق نهاية الشهر الجاري أو في الأسبوع الأوّل من شهر أبريل.