نشرت إيفانكا ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صورة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، وهي بالبيجامة. وظهرت إيفانكا ترامب في الصورة برفقة طفلها الصغير بإطلالة أمومية، مرتدية بيجاما النوم. كما اعتمدت تسريحة ضفيرة، ولم تتكلف بوضع المكياج حتى تظهر ملامح وجهها بشكل طبيعي غير متكلف.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: “إيفانكا” ابنة الرئيس الأمريكي “ترامب” ترتدي “بيجامة نوم”... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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