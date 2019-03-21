في عيد الأم.. نجوم مصر والوطن العربي يهنئون ست الحبايب

يحتفل العالم في 21 مارس من كل عام بعيد الأم العالمي، ويقدم الأبناء التهاني والهدايا لوالدتهم في هذا اليوم، معبرين لهم عن طاقة الحب التي يحملونها بداخلهم تجاههم

وبهذه المناسبة السعيدة حرص العديد من نجوم ومطربي مصر والوطن العربي، على تهنئة أمهاتهم ، وذلك على حساباتهم الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

نشرت الفنانة مي عز الدين صورة لوالدتها، معلقة عليها بـ"عيد أم سعيد، كل شيء بالنسبة لي"

كما قام الفنان رامي صبري بتهنئة والدته قائلاً:كل سنة وانتي طيبة ياأمي".

وهنأ الفنان كريم عفيفي والدته قائلاً:"أمي يانور بيتنا ياست الكل، بموت فيكي بوجودك تضحك دنيتي لوبوست ايديكي"

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ووجهت الفنانة إليسا رسالة رومانسية لوالدتها قائلة:"إمي كل الدني،والدنيا كلها بعيون أمي ولعيون أمي..كل سنة وكل أمهاتكن بخير..والله يرحم كل الأمهات اللي عيدن عند ربنا".

كمان نشر الفنان عاصي الحلاني صورة من طفولته بجانب والدته وعلق عليها قائلاً:"‏كيف أعبر عما في قلبي شوقا اليك فلو اجتمعت لغات العالم بكل حروفها لما استاطعت أن تفيك حقك

أو جزءآ منه على تضحياتك وعطائك ولازالت دعواتك الصادقة وصدى صوتك الطاهر يهمس في اذني ولازلت أستمد الرضا والتوفيق من هذه الكلمات الله يرحمك "

وهنأت الفنانة ناهد السباعي والدتها قائلة:"حبي الأول، أمي المذهلة،منطقة راحتي،صديقتي المفضلة، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ياأحلى وأجمل ست في الدنيا كلها".

ونشرت الفنانة منة فضالي مجموعة صور مع والدتها وعلقت عليها قائلة:"كل سنة وانتي الحب الحقيقي والقلب اللي مفيش منه كل سنه وانتي معايا وضحكتك محليالي دنيتي كل سنة وانتي أجمل وأعظم أم تعبتي وشقيتي وكبرتيني واستحملتي كتير معايا وعلشاني ربنا يخليكي ليا و يديكي الصحه يا أجمل نادوشه في العالم بحبك ♥️♥️♥️ عيد أم سعيد".