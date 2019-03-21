الليلة..أحلام تحيى حفلها الأول في السعودية

تستعد الفنان إحلام لإحياء حفلها الغنائي الاول في المملكة العربية السعودية. يقام الحفل في العاصمة الرياض، على يومين متتاليين إبتداء من الليلة، وغداً الجمعة 22 مارس، يأتي الحفل برعاية الهيئة العامة إبتداء من الليلة، وغداً الجمعة 22 مارس، يأتي الحفل برعاية الهيئة العامةللثقافة. يذكر ان آخر إصدارات أحلام الغنائية، أغنية "أبرحل" التي طرحتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 3 مليون مشاهدة.

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