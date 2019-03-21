فن ومشاهير

الليلة..أحلام تحيى حفلها الأول في السعودية

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تستعد الفنان إحلام لإحياء حفلها الغنائي الاول في المملكة العربية .

يقام الحفل في العاصمة الرياض، على يومين متتاليين

إبتداء من الليلة، وغداً الجمعة 22 مارس، يأتي الحفل برعاية الهيئة العامة
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للثقافة.

يذكر ان آخر إصدارات أحلام الغنائية، أغنية "أبرحل" التي طرحتها على قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصدت أكثر من 3 مليون مشاهدة.

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