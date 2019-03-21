فن ومشاهير

السبت.. حلقة خاصة عن أمهات النجوم والمشاهير في واحد من الناس

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 في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي شاشة النهار يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي المخرج نبيل عبد النعيم مخرج البرنامج الشهير "الست دي أمي" ليكشف أغرب

الحكايات وأصعب المشاهد في حياة النجوم الذين يكشفون عن علاقتهم بأمهاتهم لأول مرة.

كما يقدم البرنامج تغطية خاصة لاحتفالية مؤسسة واحد من الناس لتكريم ٢٢ أم

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مثالية ترعي أولاد من متحدي الإعاقة ومن سكان المناطق العشوائية، بحضور ليلى الديدى رئيس مجلس أمناء مؤسسة واحد من الناس، وممدوح العربى مجلس أمناء مؤسسة العربى الخيرية، والإعلامى د. عمرو الليثى مقدم برنامج واحد من الناس، ونخبة من القائمين على العمل الخيرى والاجتماعى.
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