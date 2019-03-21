السبت.. حلقة خاصة عن أمهات النجوم والمشاهير في واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء السبت المقبل علي شاشة النهار يستضيف الإعلامي د.عمرو الليثي المخرج نبيل عبد النعيم مخرج البرنامج الشهير "الست دي أمي" ليكشف أغربالحكايات وأصعب المشاهد في حياة النجوم الذين يكشفون عن علاقتهم بأمهاتهم لأول مرة.
كما يقدم البرنامج تغطية خاصة لاحتفالية مؤسسة واحد من الناس لتكريم ٢٢ أم
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