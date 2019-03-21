النجم السعودي السوبر ستار رابح صقر يُطرب أكثر من 10,000 من جمهوره في مهرجان أم الإمارات

أطرب النجم السعودي السوبر ستار رابح صقر أحد أشهر أسماء الأغنية العربية، جمهوره في مهرجان أم الإمارات على المسرح الرئيسي للمهرجان في ليلة غنائية رائعة شهدتها العاصمة أبوظبي يوم أمس. وقد نجح الحفل الذي أقيم بين الفقرتين الافتتاحيتين من أول مسابقة للألعاب النارية في دولة الإمارات في استقطاب أكثر من 10,000 من جمهور النجم السعودي السوبر ستار.

وقد أدى النجم، الذي يُعد من أجمل أصوات جيله الذهبي، أغنيات ناجحة من مسيرته الفنية الممتدة لأربعة عقود منها "يا نسيم الليل"، و"بسكات"، و"صابرين"، و"المحبة من الله" و"فكرت أغيظك"، والتي تفاعل معها الجمهور تفاعلاً متميزاً.

وعن حفله في النسخة الرابعة من مهرجان أم الإمارات قال النجم السعودي رابح صقر: "تسعدني دائماً زيارة دولة الإمارات ولقاء جمهورها الرائع في أبوظبي الذي كان مصدراً للإلهام والتشجيع على مدار السنين. لقد تشّرفت بتقديم الحفل البارز ضمن فعاليات اهرجان أم الإمارات، الذي يروج لمبادئ وقيم نبيلة تزداد أهميتها خلال عام التسامح بدولة الإمارات". مضيفاً "تتجلى في مهرجان أم الإمارات قيمة الموسيقى والفن في تخطي الحواجز الثقافية، إذ أُعجبت بالتنوع الثقافي والحضاري الذي يمثله الجمهور الكبير خلال الحفل".

وفي ذات السياق، قالت أميرة عبدالله المزروعي، رئيس وحدة تطوير المهرجانات في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: "نفخر باستضافة النجم السوبر ستار رابح صقر في مهرجان أم الإمارات. ويسعدنا هذا الحضور الجماهيري الغفير الذي شهدناه في الحفل. ويعكس برنامج الفعاليات جهود دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي لتقديم تجربة فريدة للزوار والمقيمين، وذلك سعياً لترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مثالية للاستجمام والسياحة الثقافية".

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وانطلقت أول مسابقة للألعاب النارية في دولة الإمارات ليلة أمس، وذلك من خلال عرضين مدة كلٍ منهما 15 دقيقة، قدمهما الفريق الكندي "بوم بوم باو" ليبهج الزوار قبل وبعد حفل الفنان رابح صقر.

ومن جهة ثانية، استمتع الزوار أيضاً بفقرة فهد العارفعلى المسرح الرئيسي. كما واستضاف مسرح السعادة فرقة خليجي وملتقى الموسيقى العربية. وأبهج كلٌ من روني ساركيس ومونتياث الزوار على مسرح غاستروبيتس. كما وتقام الليلة الجولة الثانية من مسابقة الألعاب النارية، حيث يستعرض فريق رويال فايرووركس الهولندي إبداعاته في سماء كورنيش أبوظبي بعرضين مدة كلٍ منهما 15 دقيقة.

وتتواصل ألحان الموسيقى والعروض الترفيهية يوم غد في مهرجان أم الإمارات، حيث تؤدي جواهر فقرتها على المسرح الرئيسي بالإضافة إلى حفلة توزيع جوائز الأولمبياد الخاص للتجديف. وسيتمكن الزوار من الاستمتاع بالقصص الخيالية – حكاية أليس وفاير ستورم على مسرح السعادة. ويرحب مسرح غاستروبيتس بأليكساندرا كرستيك ووي سبيك إن كولورز. وسيكون زوار مهرجان أم الإمارات على موعد مع الـ "دي جي" الهولندي العالمي نيكي روميرو للمرة الأولى في أبوظبي، يوم الجمعة 22 مارس في تمام الساعة 10 مساءً على المسرح الرئيسي.