زينب فياض ابنة هيفاء وهبي تعايد والدها في عيد الام!

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 04:07 مساءً - نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبى رسالة قاسية لوالدتها وذلك عبر معايدتها لوالدها في عيد الام.

فقد توجهت ابنة هيفاء وهبي بمعايدة لوالدها في عيد الام قالت فيها: ” حبيت عايد كل الامهات قبل الكل وقول للشخص اللي تعب بتربيتي انت قوتي وانت سعادتي ودنيتي بابا حبيبي وقول للمراة اللي سهرت ليالي على مرضي وتربيتي ودراستي اللي تحملت مسؤولية الامومة بالوقت اللي لم تكن في ام بيلبقلك الك ماما بوعدك لاخر يوم بعمري رح ضل ناديلك ماما”.

وختمت زينب فياض كلامها بالقول: “حفظ الله امهاتكم واطال باعمارهن ورحم الله كل ام في الحياة والممات”.

وكانت زينب فياض قد اعادت وعبر خاصية الستوريز على تطبيق “انستغرام” مقطع فيديو للاعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان من برنامجه “أنا هيك” خلال حديثه عن الأم.

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وأثنت الشابة على كلام المذيع المتميز وأكدت أنه نطق بما تريد قوله وما يختلج في صدره وعلقت قائلة: “هيدا الكلام اللي كنت بدي وصلوا الاسبوع الماضي. نيشان وكأنك قرأت كل ما بداخلي. مش جديد عليك كل هالثقافة والرقي بالكلام. برافو”.

وكان نيشان تحدث عن الأم بمناسبة يوم الأم من خلال مقطع فيديو لمقدمة برنامجه وقال فيها: “في أم حلال عليها كل كلمة يا امي. في إم حرام نظلمها ونقول يا امي. بالفرح يا أمي. بالحزن دخيلك يا أمي. بالوجع آخ يا أمي. للسرّ ما في إلا عب أمي. وبالكسر ما في غير حضن أمي”.

وتابع كلماته المؤثرة: “إذا العالم كلهن تخلوا عني ما في غير قلبك أمي. إذا العالم تركوني ما اللي غيرك امي”.

وأضاف: “بعيد الأم في ناس منكن رح يعيشوا العيد ذكرى أليمة مع وجع ودموع على إم فارقت وغابت. في ناس رح يهدوها وردة وكاتو وقطعة ذهب ويعبطوها ويشمشموها ويبسوا ايديها. في ناس رح تعيش حرقة وغصة وغضب من إم لا ربت ولا كبرت برمت ضهرها وفلت”.