شاهد… ماذا طلبت سارة الودعاني من زوجها في عيد الام؟

كتب امير فتحي في الخميس 21 مارس 2019 04:07 مساءً - نشرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية سارة الودعاني فيديو طريف تطلب فيه هدية من زوجها عبدالوهاب السياف بمناسبة عيد الام. وصورت سارة الودعاني الفيديو في محل للمجوهرات وقالت: “اقول لابو سعد انه بكرة عيد الام ونا ترى صرت ام وتعرف الناس يعطون الامهات هدايا في عيد الام”. وكانت سارة الودعاني قد نشرت اخيرا فيديو كشفت فيه وجه زوجها عبدالوهاب السياف بعد ان حرصت على إخفائه عن الظهور في حساباتها في مواقع التواصل طوال فترة ارتباطها به.

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