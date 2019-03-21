صحيفة تكشف سبب توتر العلاقة بين ميلانيا ترامب وإيفانكا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن الأجواء بين ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وابنته إيفانكا، قد توترت خلال الفترة الأخيرة.

صحيفة “ديلي إكسبرس” الإنجليزية، كشفت عن تفاصيل الخلاف بين ميلانيا، وابنة الرئيس إيفانكا.. وقالت: إن ميلانيا تُدير حملة Be Best التي أسستها وتهدف لرعاية الأطفال الأمريكيين، وتقوم بالعمل عليها من خلال مكتب في البيت الأبيض، وتختار موظفين لمساعدتها.

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الصحيفة نقلت عن فيكي وارد، إحدى المطلعات على الوضع قولها: إن مساحة المكتب هذه تسببت في توتر بين ميلانيا وابنة زوجها إيفانكا ترامب، وإن ميلانيا هي الوحيدة التي نجحت في مواجهة إيفانكا ترامب وانتصرت عليها.

فيكي أضافت، أنه منذ البداية، أعلنت إيفانكا ترامب للعالم أجمع أنها لن تنضم إلى البيت الأبيض، إلا أنها في الواقع أنشأت “مكتب أسرة ترامب” في الجناح الشرقي، والذي هو عادة ملك لزوجة الرئيس، موضحة أنه عندما سمعت ميلانيا ترامب بهذا الأمر، وضعت حدًا سريعًا لخطط إيفانكا.

كان عدد من متابعي إيفانكا وميلانيا، قد لاحظوا مؤخرا أن علاقة الثنائي ليست على ما يرام في أوقات كثيرة، حيث تشهد العلاقات بينهما توترًا حادًا، أصابها البرود بسبب تعامل إيفانكا على أنها السيدة الأولى للبيت الأبيض.