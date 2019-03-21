فجر السعيد تهاجم أروى اليمنية بسبب هالة فاخر

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

هاجمت الكاتبة الكويتية فجر السعيد الفنانة والإعلامية اليمنية أروى، بعد عرضها تعليقاً قديماً لها انتقدت فيه الفنانة هالة فاخر، وذلك خلال برنامجها “تحت السيطرة”.

فجر كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “أولاً البوست اللي عرضته المطربه اليمنيه اللي صارت مذيعه لبنانيه وتحولت من سمراء الى شقراء !!!! كتبته من أربع سنوات أو أكثر ولا أعلم سر تفتيشها في بوستاتي القديمه لتأخذ راي من انتقدته”.

وأضافت: “واضح ان اسمي صار #ترند لإي واحد أو وحده تبي برنامجها يضرب.. أما بخصوص رد الفنانه #هاله_فاخر فعادي حلو على قلبي ومنسجم مع طريقة السؤال بصراحة ما الومها مهما قالت.. هاله صدمت بالسؤال وجاوبت”.

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وتابعت: “لكن.. نرجع للأخت اللي قاعده تنبش في بوستاتي القديمه جداً.. شنو نوع المرض اللي تعاني منه فهل حواجب هاله الآن كما كانوا من أربع سنين لماذا لم تذكري تاريخ التغريده القديمه جداً ؟!!!!!!.. سبحان الله اغلب اللي يهاجموني عندهم ازدواجيه في الجنسيه واضطراب في الهويه الوطنيه بسبب تجميع عدد لا بأس منه من الجناسي”.

وكانت هالة فاخر قد عبرت عن غضبها الشديد خلال الحلقة، من انتقادات فجر السعيد، لها بسبب شكل حاجبيها، وقالت: «أنتِ مالك ومال حواجبي أنا حرة أعملها زي ما أحب.. انتقدي أعمالي الفنية وأدواري في المسلسلات».

كما ردت على حديث فجر السعيد عن النجمة نجلاء فتحي، قبل أشهر حين طلبت منها عدم الظهور على الاعلام بصور جديدة بسبب تغير شكلها، قائلة: «لا يمكن لأحد أن يقيمها لأنها تاريخ وجمال».

وأضافت: «تفاهة ومن يتحدث بهذه المواضيع ناس فاضية وما عندهاش حاجة تتكلم فيها.. لا أعرف فجر بشكل شخصي، ولكن كل شخص يخليه في حاله لاننا زهقنا من الانتقادات، الفارغة والتافهة».