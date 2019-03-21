شمس الكويتية تثير انتقادات جمهورها بحذاء من الذهب.. وهكذا ردت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة شمس الكويتية انتقادات جمهورها، بالإطلالة التي ظهرتفبها في حفل أحيته مؤخرا لصالح إحدى الشركات.

الفنانة الكويتية أطلت في الحفل بفستان أسود قصير، وانتعلت حذاء من الذهب، ومزين بأحجار ثمينة باللون الأحمر، واستعرضته من خلال مقطع فيديو نشرته، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جمهور شمس عبروا عن استيائهم الشديد، واتهموها بالبذخ والإسراف الشديد، وهو ما دفع الفنانة للرد على هذه الانتقادات.

الفنانة علقت بطريقة حادة، حيث قالت: ” ‫ساعات لما بشوف عقليات بعض الناس .. بتمنى اطلع عقلي وابوسه وأرجعه مكانه”.

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وكانت الفنانة شمس الكويتية، قد أثارت منذ فترة حالة جدل واسعة، بعد انتشار فيديو لرقصة جريئة قدمتها في إحدى حفلات الزفاف التي قامت بإحيائها.

شمس، ارتدت خلال الحفل فستان فضي قصير، وصفه متابعيها بالجرئ، وتعرضت بسبب الرقصة والفستان لانتقادات حادة من قبل متابعيها.

الفنانة الكويتية، ردت على هذه الانتقادات بتدوينة عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، قالت فيه: «قد أفلح من قال “ط.” للجميع ثم واصل في حياته وحقق أهدافه».