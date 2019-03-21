هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها فتاة الإعلانات الحسناء.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية هيدي كرم بعيد ميلاد شقيقتها مياني كرم عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

هيدي نشرت صور لها برفقة عائلتها، ونشرت صورة أخرى برفقة شقيقتها، وعلقت قائلة: «إنني محظوظة لأن لدي اخت مثلك أتمنى أن تحققي كل أحلامك يا حبيبتي لأنك ببساطة تستحقين الأفضل.. عيد ميلاد سعيد لأفضل وأقوى وأحن وألطف أخت».

هيدي كرم تلقت عدد كبير من تعليقات الجمهور الذي هنأها على عيد ميلاد شقيقتها، كما لاحظ الشبه الكبير بينهما، وتساءل الجمهور إن كانت شقيقتها عملت في التمثيل من قبل.

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شقيقة هيدي ليست غريبة على الميديا فهي شاركت في أكثر من إعلان تجاري، كما شاركت من قبل في كليب «اطمني».

كما كان لها أيضا تجربة في مجال التمثيل من خلال فيلم «أحلام عمرنا»، مع الفنانة منى زكي، مصطفى شعبان، رامز جلال، ومنة شلبي، وسناء يونس.

هيدي كرم تقدم حاليا برنامج تليفزيوني «كلام ستات»، مع شيريهان شيريهان أبو الحسن ونهال عنبر، بعد نجاحها خلال برنامج «نفسنة»، مع الفنانة انتصار وشيماء سيف.