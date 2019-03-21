ليلى علوي تتألق في حفل ملكة جمال العالم للسياحة بلوك مذهل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

تألقت الفنانة المصرية ليلى علوي بلوك جميل ومميز أثناء حضورها حفل تتويج «ميس إيكو»، ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة.

ليلى تألقت خلال الحفل بفستان أسود نزين بالورود يحتضن قوامها الممشوق، ويظهر رشاقتها، حيث فقدت المزيد من وزنها مؤخرا.

الفستان من الشيفون في الجزء الأعلى، ويظهر جمال ليلى الفتان، بينما اختارت الفنانة ماكياج ناعم، وتسريحة شعر تتناسب معها.

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وحضر الحفل عدد من الفنانين منهم الفنانة صفاء جلال، الفنان تامر فرج بصحبة زوجته، الفنانة الشابة نور ايهاب، الفنانة الشابة ياسمين، وآخرون.

الحفل يشارك به 56 دولة، ومن المقرر إقامة حفل ختام المسابقة واعلان الفائزة بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة 2019 يوم الجمعة 29 مارس بفندق الماسة كابيتال بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ليلى علوي من مواليد عام 1962، واحدة من نجوم السينما المصرية في فترة المانينات، شاركت في عدد من الأعمال الدرامية الناجحة.

ومن أهم أعمالها في السينما: «البؤساء، خرج ولم يعد، غرام الأفاعي، تفاحة، حلق حوش، خليل بعد التعديل، يا دنيا يا غرامي، إعدام ميت، ليلة البيبي دول».