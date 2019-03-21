ميار الببلاوي تؤدي العمرة برفقة نجلها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

سافرت الفنانة المصرية ميار الببلاوي إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة برفقة نجلها الوحيد محمد.

ميار نشرت صورة مع ابنها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت معلقة: «صباح الخير والطاعة والرزق من أجمل مكان في الدنيا انا وانجازي الوحيد ابني محمد».

جمهور الفنانة المصرية أمطرها بسيل من التعليقات عبر حسابها الخاص، وتمنى لها عمرة مقبولة هي ونجلها.

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ميار احتفلت بعيد ميلاد نجلها الـ 19 منذ أسبوع، ولكن حالة الحداد التي تعيشها بسبب وفاة زوج أختها منعتها من إقامة حفل.

الفنانة المحجبة كتبت لابنها رسالة قالت فيها: «عيد ميلادك يا قلب ماما جاى وقلبى مليان حزن علشان خالك رامى وماما حكمت بس عزائي انك جنبى وانى بشوفك راجل وقد المسؤلية».

واختتمت رسالتها له بقولها إنها تهديه عمرة، والتي سيؤديها لروح زوج خالته الشهيد رامي، وتمنت من الله أن يتقبلها.

يذكر أن زوج شقيقة ميار راح ضحية الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة الدرب الأحمر، وقالت ميار إن شقيقتها منهارة جدا بعد استشهاد زوجها وأنه كل حياتها وحب عمرها الذي تعرفت عليه في سن الـ 19، لافتة إلى أن أولاد شقيقاتها الأربعة أصبحوا أيتام بسبب الإرهاب.