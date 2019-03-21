منة فضالي تستقبل الصيف مبكرا على حمام السباحة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

يبدو أن الفنانة المصرية منة فضالي من عشاق فصل الصيف، حيث خضعت لجلسة تصوير صيفية مبكرة.

منة شاركت جمهورها في عدد من الصور عبر حسابها على موقع «أنستجرام»، ظهرت فيها بملابس خفيفة كاجوال، بينما كانت تقف أمام حمام السباحة.

طلة منة حملت من البساطة ما جعلها أكثر تميزا، حيث وضعت الفنانة نظارة شمس، وماكياج أبرز جمالها، واختارت تسريحة بسيطة.

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جمهور منة عبر عن إعجابه الشديد بالصور التي نشرتها، وتغزل فيها من خلال سيل من التعليقات عبر حسابها.

الفنانة المصرية منة فضالي تنتظر حاليا عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، مع الفنان جمال سليمان والفنانة صابرين.

كما تنتظر منة عرض مسلسل “قيد عائلي” الذي ينتمي إلى نوعيه الأعمال التي تتضمن 45حلقه، وكان يحمل في السابق عنوان “البيت الأبيض”، وتم تغيره قبل انطلاق تصوير المسلسل بيوم واحد فقط.

كما تصور منة فضالي حاليا فيلم «مفلح جدا» في الكويت، وهو أول فيلم كويتي تشارك به، ويشارك معها من مصر الفنان أحمد رزق بجانب نجمين كويتيين.