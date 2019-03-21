صورة محمد الشرنوبي مع فتاة تضعه في مرمى الانتقادات..شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك
شارك الفنان الشاب محمد الشرنوبي جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه عبر موقع «أنستجرام».
الشرنوبي ظهر في الصورة برفقة منتجة ألبومه الأخير سارة الطباخ، وكان يعانقها بذراعه، وعلق قائلا: «سرسور»، وضع قلب بجوار الاسم، واستقبل سيل من التعليقات.
تعليقات الجمهور شملت بعض الفضوليين الذين سألوا عن مسمى العلاقة بينهما وان كانت خطيبته أم أنها مجرد صديقة، كما عبر عدد كبير من الفتيات عن غيرتهم الشديدة بسبب ارتباطه.
الشرنوبي حقق نجاحا كبيرا من خلال ألبومه الأخير «زي الفصول الأربعة»، رغم أن الألبوم أيضا لم يسلم من الانتقادات، بسبب وجود بعض الأخطاء أثناء تسجيل الأغنيات.
أغنية «النفسية» التي قدمها الشرنوبي حققت نجاحا كبيرا، وحازت على إعجاب الجمهور، الذي أعجب به، كما قدم الشرنوبي عدة حفلات مميزة، وبدأ يكون له قاعدة جماهيرية عريضة.
محمد الشرنوبي له نجاحات أيضا في مجال التمثيل، و شارك في شهر رمضان الماضي في مسلسل «لدينا أقول أخرى»، مع الفنانة يسرا ونجلاء بدر، كما شارك الفنان من فبل في مسلسل «أفراح القبة»، مع إياد نصار ومني زكي وعدد من النجوم.
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