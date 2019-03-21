مجدي كامل يوجه تهنئة خاصة لزوجته مها أحمد في عيد الأم.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

وجه الفنان المصري مجدي كامل تهنئة خاصة لزوجته الفنانة مها أحمد، بمناسبة عيد الأم.

الفنان المصري نشر مقطع فيديو، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، جمع صور لمها مع ابنيهما “أحمد وعادل”، على نغمات أغنية للأم.

مجدي أرفق مقطع الفيديو بتهنئة لزوجته، قال فيها: “كل سنه وانتي طيبه يا أحلي وأجمل أم في الدنيا#احمد وعادل#ربنا يخليكي لينا#انتي الضهر والسند#الحمد لله#يارب_توفيقك”.

وكان مجدي كامل وزوجته الفنانة مها أحمد قد تحدثا مؤخرا عن نجلهما أحمد، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وسبب إصابته بهذا المرض للمرة الأولى.

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مها أحمد، وصفت خلال لقائها في برنامج «أنا وبنتي»، والذي يقدمه الفنان شريف منير مع ابنته أسما، ابنها أحمد بأنه يمثل لها الحياة والجنة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وتعتبره رزقًا من الله، مشيرة إلى أنه أول طفل تنجبه.

وقال زوجها الفنان مجدي كامل، أن ابنهما أحمد بمثابة تمييز من الله لهما، وأنه لا يعد ابتلاء كما يعتقد البعض، كما وجه نصيحة لكل أم لديها طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة مثل ابنهما، أن تشكر الله على ما ميزهما به وأنه رزق وبركة في العائلة، كما استنكر قيام بعض العائلات بإيداع أبناءها في دور رعاية ولا تهتم بهم.

وأوضحت مها أن ابنها لم يولد على حالته الصحية الحالية من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن بسبب خطأ طبي من أحد الأطباء أثناء ولادته، لأنه استعمل شفاطًا لإخراجه مما أدى إلى نقص الأكسجين وتدمير 20% من خلايا المخ، مما أثر عليه وجعله لا يستطيع الحركة أو الكلام، كما أوضحت أنها وزوجها مجدي كامل لا توجد بينهما صلة قرابة، حتى يكون هناك احتمال لولادة طفل معاق.