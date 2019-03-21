في عيد الأم.. ريهام عبدالغفور تستعيد ذكريات حملها بصورة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفالا بعيد الأم، استعادت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور ذكريات حملها في ابنها الثاني “فاروق”، والتي تعود إلى 6 سنوات سابقة.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “عيد أم سعيد.. منذ 6 سنوات”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهورها.

يذكر أن الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور كانت قد تزوجت مرتين، الزيجة الأولى انتهت بإنجاب ابنها يوسف، وتزوجت بعد ذلك من زوجها الحالي شريف الشوبكي وأنجبت منه ابنها “فاروق”.

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وكان آخر عمل عرض للفنانة المصرية في السينما كان فيلم «سوق الجمعة» مع الفنان عمرو عبد الجليل، وإخراج سامح عبدالعزيز، إلا أنه لم يحقق إيرادات عالية،.

وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل «الرحلة» ، والذي عرض في شهر رمضان الماضي، وشاركتها بطولته الفنانة حنان مطاوع، والفنان باسل خياط، والفنانة مي سليم، والفنان ليد فواز.

وتقوم ريهام عبدالغفور حاليا بتصوير مشاهدها في مسلسل “زي الشمس”، وهو من بطولة دينا الشربيني وإخراج كاملة أبو ذكري، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.