بعد أن صرحت باشتياقها له.. أحمد السعدني يسخر من أنباء زواجه من مي عزالدين.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية مي عزالدين رسالة إلى الفنان أحمد السعدني، عبرت فيها عن اشتياقها الشديد له، ووصفته بأنه صديقها المقرب، لافتة إلى أنها لا تستطيع مقابلته خلال الفترة الحالية نتيجة انشغالها الشديد بتصوير مسلسلها الجديد “البرنسيسة بيسة”.

وعلى الرغم من أن الفنانة المصرية وصفت السعدني بأنه صديقها المقرب، إلا أنه ترددت الكثير من الأنباء عن وجود قصة حب بينهما وصلت إلى الزواج.

السعدني سخر من هذه الأنباء، حيث علق قائلا: “وأنا أقول صاحي لاقي 100 ميسد كول ليه، أتاريهم جوزونا تاني وأنا ماعرفش”.

وكانت مي عزالدين قد نشرت مجموعة صور تجمعها بالسعدني في مناسبات مختلفة، وذلك على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “افتقد صديقي المقرب بجد”.

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وأضافت: “تخيلوا لما تبقي واصل لدرجة ضغط شغل مش لاحق تشوف اقرب صاحب ليك اكتر من شهرين لغاية دلوقتي واحشني بجد”.

يذكر أنه كانت قد ترددت الكثير من الأنباء عن وجود علاقة حب تربط الفنان أحمد السعدني بالفنانة مي عزالدين، نظرا لظهورهما معا في الكثير من المناسبات المختلفة.

كما نشرت مي من قبل صورة لها مع السعدني الصغير، وعلقت قائلة: «قاعد في قلبي ومربع، أغلى الناس في حياتي صاحب عمري»، وبينما فسر البعض هذه الرسالة بأنها تعبر عن عمق صداقتهما، تساءل آخرون عما تقصده مي بكلمة «قاعد ومربع».

وكانت مي عزالدين قد شاركت الفنان أحمد السعدني بطولة مسلسل «وعد» عام 2016، وقالت مي إن صداقتهما منذ الطفولة، وأنه أنتيمها.