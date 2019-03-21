بلاغ جديد ضد شيرين عبدالوهاب يتهمها بإهانة الدولة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدم المحامي سمير صبري، ببلاغ عاجل للنائب العام ضد شيرين عبدالوهاب، يتهمها بالتطاول على مصر ونشر أخبار كاذبة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد للتدخل في الشأن المصري.

وقال البلاغ: «في الوقت الذي تعمل فيه أجهزة الدولة جميعها على إعادة مصر لدورها الحضاري العالمي وتنظيمها للمهرجانات والمؤتمرات العالمية لتشجيع الاستثمارات وتنمية الاقتصاد عن طريق الدعاية لمصر في كل المحافل الدولية، ومن المعروف أن للفن دوراً فعالاً حيث يعد الفنان سفيراً لبلده ووطنه بالخارج ولكن وللأسف ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط وبأسلوب متدني وأثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين أساءت لمصر عندما صرحت أثناء ذلك الحفل بقولها، “أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن”».

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وأضاف البلاغ: «المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة عالمياً وعربياً بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة».

وطالب صبري: «التحقيق في الواقعة وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي “الشاهدة على الواقعة” وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة».

يذكر أن شيرين كانت قد تعرضت لاتهامات سابقة بالإساءة لمصر على خلفية تصريحها المسئ عن مياه نهر النيل.