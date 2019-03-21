كيف حصل الممثل محمد رمضان على تصريح أول حفل غنائي؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد الفنان المصري محمد رمضان لإحياء حفلا غنائيا ضخما، في 29 مارس الجاري، وذلك بقاعة المنارة بالتجمع الخامس.

ومع الإعلان عن الحفل، وجهت الكثير من الانتقادات لنقابة المهن الموسيقية، وتسائلوا عن كيفية حصول الممثل المصري على تصريح لإقامة حفل غنائي.

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نقابة المهن الموسيقية قامت بإصدار بيان أوضحت فيه كيفية حصول رمضان على التصريح رغم عدم عضويته بالنقابة، حيث قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي للنقابة، في البيان إن رمضان عضو عامل في نقابة المهن التمثيلية، وهناك لائحة داخلية لاتحاد النقابات الفنية الثلاث، الذي يرأسه المخرج المصري عمر عبد العزيز، تتيح له هذا التصريح.

وأكد أن اللائحة تمنح أعضاء النقابات الفنية الثلاث الحصول على تصاريح عمل من النقابات الثلاث، وهذا ما حدث مع الفنان محمد رمضان في نقابة الموسيقيين عندما تقدم للحصول على تصريح إقامة حفله الغنائي الأول.

ونفى كل ما قيل بأن رمضان حصل على التصريح من خلال نجوميته أو دفعه أموالا، مؤكدا أن الأمر تكرر كثيرًا، وهناك أمثلة في الماضي، حيث أقيمت حفلات غنائية لنجوم الفن وهم أعضاء نقابة الممثلين أو السينمائيين، لافتا إلى أن الحكم في النهاية على نجاح الحفل من عدمه يرجع للجمهور.