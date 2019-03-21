متابعة بتجــــــــــــرد: كشف مصدر مقرّب من نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر أن علاقتها بحبيبها مغني الراب الامريكي ترافيس سكوت على ما يرام، بعد فضيحة خيانته لها.
وقال المصدر أن كايلي وترافيس تجاوزا الأزمة سريعًا ويحاولان إعادة المياه إلى مجاريها في علاقتهما، لافتًا إلى أن كايلي سامحت ترافيس بعد العثور على رسائل خاصة بينه وبين فتيات أخريات.
وكان موقع Tmz الأجنبي انفرد بتفاصيل اكتشاف كايلي جينر خيانة حبيبها ووالد طفلتها ستورمي، ترافيس سكوت من خلال رسائل خاصة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام الشهير.
وقال الموقع الأمريكي إن ترافيس قرر حذف حسابه من انستجرام لكي يثبت وفاءه لـ كايلي التي اعتبرت أن تلك الرسائل النصية المتبادلة بينه وبين عدد من الفتيات دليل على خيانته.
كانت هذه تفاصيل خبر تطورات جديدة في علاقة كايلي جينر وترافيس سكوت بعد خيانته لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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