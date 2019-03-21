ويل سميث يقلع عن تناول الكحول ويستعد لهذه التجربة المميّزة

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم العالمي ويل سميث عن أنه توقف عن تناول الكحول منذ فترة رغبةً منه في المحافظة على انضباطه النفسي وصحته.

وفي سياق سعيه الدّائم للإهتمام بليقاته البدنية، يستعد ويل سميث للمشاركة في ماراثون رياضي في دولة كوبا في أميركا اللاتينية بعد 3 أسابيع، حيث يخضع حاليًا لتمارين رياضية صعبة استعدادًا لهذه التجربة المميّزة.

تجدر الإشارة إلى أن ويل سميث يستعد قريبًا لطرح فيلمه الجديد “علاء الدين” من إنتاج شركة ديزني، ويجسد فيه دور الجني الأزرق.