- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجـــــــــــرد: كشف النجم العالمي ويل سميث عن أنه توقف عن تناول الكحول منذ فترة رغبةً منه في المحافظة على انضباطه النفسي وصحته.
وفي سياق سعيه الدّائم للإهتمام بليقاته البدنية، يستعد ويل سميث للمشاركة في ماراثون رياضي في دولة كوبا في أميركا اللاتينية بعد 3 أسابيع، حيث يخضع حاليًا لتمارين رياضية صعبة استعدادًا لهذه التجربة المميّزة.
تجدر الإشارة إلى أن ويل سميث يستعد قريبًا لطرح فيلمه الجديد “علاء الدين” من إنتاج شركة ديزني، ويجسد فيه دور الجني الأزرق.
كانت هذه تفاصيل خبر ويل سميث يقلع عن تناول الكحول ويستعد لهذه التجربة المميّزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.