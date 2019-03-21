هكذا أحتفل مشاهير الفن بأمهاتهم فى عيد الام..!

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - اليوم 21 مارس يحتفل الجميع بعيد الأم، وهذا اليوم من كل عام يحتفل المصريين، والعالم العربى بالامهات، كما تقوم الحومات بتكريم الأمهات المثاليات، وفى هذا الموضوع نرصد طريقة احتفال النجوم والنجمات، من مشاهير الفن، بأمهاتهم خلال الصفحات الرسمية لهم، على مواقع التواصل الاجتماعى..

شيرين رضا



قامت الفنانة شيرين رضا بنشر صورة نادرة لوالدتها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" بمناسبة عيد الأم .. وعلّقت "شيرين" على الصورة قائلة: "عيد أم سعيد .. أمي الجميلة".

إليسا



والنجمة اللبنانية إليسا احتفلت بعيد الام هذا العام عن طريق نشر صورة تجمعها بوالدتها "يمنى" وهي تقبلها، من أحد احتفالات الكريسماس عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

نجوى كرم



أما المطربة نجوى كرم كتبت تعليقا عبر حسابها الرسمى على موقع التوصل الاجتماعي تويتر تهنئها بمناسبة عيد الأم.

وقالت نجوى: "الأم هي الحقيقة الوحيدة اللي بتدلّ على ربيع الحياة .. ينعاد على كل الدّنيا... والدّنيا أم".

نبيل الحلفاوى

كما كتبت الفنان نبيل الحلفاوى، تعليقا عبر حسابه على موقع التوصال الاجتماعى توتير بمناسبة عيد الام يوجه من خلالها رسالة الى كل أم.

وقال نبيل: "إلى كل من وجدت راحتها في العطاء دون مقابل أما كانت أو من حلت محلها.. كل سنة وانتي طيبة يا طيبة.. ولمن رحلت منهن.. رحمك الله بقدر رحمتك وحنانك وعطائك".

رامى عياش

ووجه الفنان رامى عياش عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى تويتر رسالة رائعة لوالدتة بمناسبة عيد الأم.

وقال رامى: "الأم أجمل عطايا الرب.. ينعاد على كل إم بالخير والصحة".

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مى سليم



وكتبت الفنانة مى سليم عبر حسابها على موقع التوصل الاجتماعىرسالة تهنئة لوالدتها بمناسبة عيد الأم.

وقالت مى سليم: "كل سنة وأنتي كل حاجة في حياتي ربنا يخليكي ليا و يحفظ كل الأمهات".

راغب علامة

اما المطرب راغب علامة إحتفل بطريقتة الخاصة بعيد الأم ، حيث طرح أغنية جديدة خاصة بهذه المناسبة تحت اسم "بتذكر يا أمى"، وهى الأغنية التى لاقت احتفاءً كبيرًا بين جمهوره الذى تداول الأغنية بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وكتب راغب على فيديو الاغنية : "أغنية أعدت من قبل خصيصًا لأمى الحبيبة الغالية.. الآن، أنا أهدى هذا الإصدار الجديد لجميع الأمهات الجميلات".

إدوارد



أما الفنان إدوارد نشر صورة مع والدته الراحله عبر حسابه على موقع التوصل الاجتماعى تويتر يوجه لها رسالة كنوع من التقدير والعرفان لها فى عيد الأم.

وعلق إدوارد: "وحشتينى يا أمى" حيث إنه كان متأثرا بوالدته كثيرا وقد غيبها الموت منذ عامين تقريبا.

ساندى



وايضا نشرت الفنانة ساندى صورة مع والدتها على صفحتها الرسمية بموقع تويتر تهنئة لوالدتها بمناسبة عيد الام.

وكتبت ساندى: "كل سنة وإنتي أحن وطيب قلب ف الدنيا كل سنه وأنتي الضهر والسند كل سنه وأنتي بألف خير يا امي .. كل سنه وكل أم بخير".

ديانا كرزون

كما طرحت المطربة الأردنية ديانا كرزون أغنية بمناسبة عيد الأم الفنانة الأردنية ، وحملت اسم "هاي الست أمي" عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، بمناسبة عيد الأم.