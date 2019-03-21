بالفيديو .. دينا تكشف زواجها وأعتزالها الرقص .. وهذه رسالتها لوالدتها فى عيد الأم

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - حرصت الراقصة دينا على تهنئة والدتها بمناسبة عيد الام ، حيث نشرت الراقصة صور بصحبة والدتها فى مراحل عمرها المختلفة منذ الطفولة حد الان.

وكتب الراقصة على الصور :"كل سنة و انتي طيبة يا حبيبتي يا ماما ... ربنا يخليكي ليا انا و علي".





يذكر ان الراقصة أثارت ضجة وجدل على مواقع السوشيال ميديا عقب نشرها صور اثناء تأديتها العمرة بالاراضى المقدسة بالمملكة العربية السعودية ، وواجهت سخرية الكثير عقب ظهور صورها وهى تؤدى مناسك العمرة، وانقسم مابين مؤيد ومعارض.

وانتشرت شائعة اعتزالها الرقص، وقيامها بالزواج، مما ادعى الفنانة الى تسجيل فيديو واذاعته على صفحاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى، تنفى فية زواجها وأعتزالها الرقص.