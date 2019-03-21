بالصور.. 7 نجمات حققن حلم الأمومة بعد سن الـ40

يدفع الانشغال بالعمل كثيرا من الفنانات إلى الارتباط في سن متأخرة، لكن ذلك لم يمنعهن من تحقيق حلم الأمومة، حتى لو كانوا قد تجاوزوا سن الأربعين.. ومع الاحتفال بيوم الأم، ترصد بوابة "العين الإخبارية" نجمات حققن هذا الحلم بعد هذه السن.

جومانة مراد

الفنانة السورية جومانة مراد أعلنت في 16 فبراير الماضي عبر حسابها على أنستقرام إنجاب طفلها الأول محمد في أمريكا، ورزقت جومانا بالمولود في سن 45 عاما، بعد خمس سنوات زواج من المحامي ربيع بسيسو.





كارول سماحة

أعلنت النجمة اللبنانية كارول سماحة في 31 أغسطس 2015 إنجاب طفلتها "تالا " بعد عامين من زواجها برجل الأعمال المصري وليد مصطفى، وحدث ذلك في سن 43 عاما.





نيكول سابا

أنجبت نيكول سابا هي الأخرى بعد سن الأربعين ابنتها الوحيدة نيكول في عام 2013 ، وذلك بعد عامين من زواجها من الممثل يوسف الخال.





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ندى فرحات

رزقت الفنانة اللبنانية ندى فرحات في سن 41 عاما بابنتها ندى، وذلك بعد زواجها من المخرج اللبناني إيلي كمال في مارس 2016.





هالة صدقي

حققت النجمة المصرية هالة صدقي رقما قياسيا في هذا الاتجاه بإنجاب توأمها يوسف ومريم من زواجها الثاني، وهي في سن الـ48 عاما.





نوال الكويتية

أنجبت الفنانة نوال الكويتية ابنتها حنين بعمر 44 عاما من زوجها الملحن مشعل العروج، ويبلغ عمر طفلتها الآن 8 سنوات.





باسكال مشعلاني

أنجبت باسكال مشعلاني بعد سن الأربعين مولودها الأول من زوجها ملحم أبو شديد، وأطلقت عليه اسم إيلي.



