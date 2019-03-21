أشهر أمهات السينما المصرية.. 3 مفارقات فنية

رغم براعتهن في تجسيد دور الأم على شاشات السينما، وإتقانهن مفردات الدور، فإنهن لم يرزقنا بأطفال في الحقيقة لأسباب مختلفة، وتكمن هنا المفرقة، إذ تفردن في لعب دور الأم رغم حرمانهن من هذا الشعور.

بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأم، تسلط "العين الإخبارية" الضوء على 3 نجمات مصريات تفردن في تقديم دور الأم بصفة شكلت مفارقة مثيرة للانتباه، فإحداهن عاشت حياتها عذراء ولم تتزوج بالأساس، والأخرى لعبت دور الأم لفنانين أكبر منها سنا، والثالثة تزوجت ولم تنجب.

1- العذراء

إذا ذُكرت الأم في السينما المصرية تقفز إلى الأذهان الشخصية الأبرز، وهي الفنانة أمينة رزق، التي لم تتزوج، ومن أبرز أدوارها فيلم "بداية ونهاية" للكاتب العالمي نجيب محفوظ، إخراج الفنان صلاح أبو سيف 1960، والذي لعبت فيه دور أم مصرية فقيرة يموت زوجها، فتحاول تربية أولادها الـ4 في أجواء من الفقر المدقع.

وتميزت الفنانة الراحلة بتعبيرات وجه مليئة بمشاعر الأمومة مع مسحة من الحزن، وربما بسبب هذه الخصائص حصرت في دور الأم الذي أجادته بشدة، ووصلت لقمة النضج فيه بفيلم "أرض الأحلام" 1993 أمام الفنانة فاتن حمامة.

Advertisements

2- نجمات لم ينجبن

هناك من النجمات تزوجن، ولم يرزقن بالأبناء، لكنهن كن بارعات في أداء دور الأم، ومن هؤلاء النجمة الكبيرة شادية، التي أدته في واحد من أهم أدوارها فى فيلم "لا تسألنى من أنا "، والفنانة عزيزة حلمي التي جسدت دور الأم في فيلمي "السراب" و"موعد مع الماضي".

ومن الأجيال الأحدث التي مرت بالظرف نفسه، الفنانتان يسرا وليلى علوي، إذ جسدتا دور الأم في الكثير من الأعمال، رغم أنهما لم ترزقا بأبناء في الحقيقة.

ثالثا: أم لمن أكبر سنا





تشترك النجمة فردوس محمد مع النجمات السابقات في أنها تزوجت ولم تعش إحساس الأمومة الذي جسدته ببراعه ممثلة، بل وتميزت بلعب دور الأم لأغلب فناني السينما المصرية رغم أنها كانت أصغر سناً من أغلبهم، لكن بموهبتها استطاعت أن تكون مقنعة في الأداء.

ومن أشهر النجوم الذين لعبت النجمة الراحلة دور الأم لهم في الأعمال الفنية، كوكب الشرق أم كلثوم، النجم يوسف وهبي، والأستاذ محمد عبدالوهاب، ولقبتها الصحافة الفنية بـ"أم السينما المصرية"، ومن أشهر أعمالها أفلام: "شباب امرأة" و"غزل البنات"، و"إحنا التلامذة" مع فريد شوقي، و"حكاية حب" مع عبدالحليم حافظ، و"صرع فى المينا" و" رد قلبي" و" قمر 14".