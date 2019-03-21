هل يتزوج جانسل ألتشين من زينب بايات قريبًا؟!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رصدت عدسات الصحافيين في تركيا الفنان جانسل ألتشين عند خروجه من أحد المطاعم بصحبة الفنانة زينب توتشا بايات، والتي بدأت علاقته بها قبل ما يقارب العام، ولفتت زينب الأنظار إليها بوجود خاتم خطوبة ألماسي في يدها، وعند سؤال الصحافيين لهما حول جدية علاقتهما ونيتهما الارتباط رسميًا، اكتفى الثنائي بالابتسام دون الرد بالنفي أو الإيجاب.

ويبدو ان علاقة الثنائي ألتشين نجم مسلسل "بائعة الورد" وبايات على وفاق تام بالرغم من فارق العمر الكبير بينهما والذي يصل إلى ما يقارب الـ 18 عامًا.

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يُشار إلى أن ألتشين كان انفصل عن زوجته بينار أبايدن بشكل مفاجئ قبل ما يقارب العام ونصف العام، بعد زواج استمر لـ 5 سنوات، وكانا أنهيا زواجهما في المحكمة دون أي مقدمات أو مشاكل وبشكل صادم لجمهور الفنان.

يُذكر أن النجم التركي جانسل ألتشين بدأ مشواره الفني في عام 2005 من خلال مسلسل "الأجنحة المتكسرة"، وحقق نجاحًا كبيرًا في الوطن العربي من خلال دوره في المسلسل الشهير "بائعة الورد" إلى جانب الفنانة توبا بويكستون، كما استطاع تقديم دور مميز في مسلسل "تذكر يا حبيبي" إلى جانب الفنانة بيرين سات.