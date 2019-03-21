هكذا هنأ أندراوس ومكسيم وأروى وناجي أمهاتهم بمناسبة عيد الأم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواصل تهاني نجوم الفن والمشاهير لأمهاتهم بمناسبة عيدهن الذي يصادف اليوم الخميس، الـ21 من شهر مارس، في كل عام، موجهين لهنّ أسمى آيات التهاني والتبريكات.

والتقت كاميرا "فوشيا" بمجموعة من الفنانين، وهم: النجم السوري مكسيم خليل، والممثلة أروى جودة، وكذلك ناجي أسطا، بالإضافة إلى الإعلامية ريما نجيم، وفادي أندراوس، الذين وجهوا الرسائل إلى أمهاتهم احتفالًا بهذه المناسبة المميزة.

ويعتبر الكثير من النجوم أن هذا اليوم يعد الأجمل عن طيلة أيام السنة، متفائلين بقدوم هذه المناسبة التي تحمل في طياتها كل الخير والبركة .