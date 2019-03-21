من الرومانسية إلى الكوميدية هكذا عرض المشاهير الزواج على حبيباتهم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - جرت العادة على الاحتفال بتاريخ الـ 20 من آذار/مارس بـ"عرض الزواج العالمي" أو ما يُعرف بـ "Proposal day"، وهو اليوم الذي يقوم فيه الشاب بتقديم الخاتم لحبيبته، في لحظةٍ رومانسية من ابتكاره، وبطريقةٍ لا تشبه أحدًا، ومن بينهم المشاهير الذين لا يكتفون أحيانًا بتقديم خاتمٍ من الألماس، وإنما يقومون بالإعداد والتجهيز لتلك اللحظة جيدًا.

جورج وأمل كلوني

تحول عرض زواج الممثل الأمريكي، جورج كلوني، لحبيبته أمل، إلى كوميديا رومانسية من نوع ما، كان كلوني يريد أن يحظى بلحظة رومانسية فقام بطهو العشاء لها، ووضع الشموع على الطاولة وضبط مُشغّل الموسيقى، لتشغيل أغنية، ولكنها نهضت من الطاولة لتقوم بغسل الصحون؛ ما جعله يقوم بإطفاء الشموع، وانتظارها لتنتهي من ذلك.

وعندما عادت، طلب منها إحضار ولّاعة لتعيد إضاءة الشموع، لترى الخاتم الذي وضعه بين الشموع، ولكن أمل ظنت أن الخاتم لإحداهن ونسيته على الطاولة؛ ما اضطر جورج للنزول على ركبته، وطلب الزواج منها، وبقي جاثيًا لمدة 25 دقيقة، وأمل حائرة، حتى قال لها تكاد عظامي تنفصل عن بعضها، وحينها قالت نعم ووافقت.

ميغان ماركل والأمير هاري

فاجأ الأمير هاري، ميغان ماركل، أثناء طبخهما للعشاء معًا، وتحديدًا لوصفةٍ من الدجاج المشوي الكلاسيكي، إذ لم يستطع الانتظار حتى الانتهاء من تناول الطعام؛ ما دفعه للجلوس على ركبة واحدة، وتقديم خاتم الزواج لها، وهي تطبخ.

كيم كارداشيان وكانيه ويست

أقام الزوجان حفل زفافٍ فاخرًا، تم الحديث عنه كثيرًا، ولهما الآن 3 أبناء - ينتظران الطفل الرابع- ولكن قبل ذلك كان عرض زواج كانيه مبتكرًا بعض الشيء، إذ قام مغني الراب بأخذ كيم إلى ملعبٍ كبير -في يوم ميلادها الـ 33- أعدّه مُسبقًا لتلك اللحظة، وفاجأها بخاتم خطوبةٍ ماسي من 15 قيراطًا، في وجود جميع أفراد أسرتها وأصدقائها، وكلمات "Please Marry Me!" كانت تضيءُ لوحة النتائج.

كيت ميدلتون والأمير وليام

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عرض الأمير وليام الزواج على كيت ميدلتون، خلال رحلة سفاري إلى أفريقيا وتحديدًا كينيا، استمرت لمدة 10 أيام، وقالت ميدلتون للصحافيين عن تلك اللحظة: "لقد كانت رومانسية للغاية، وتضمنت تقديم خاتم الخطوبة من الياقوت الماسي الذي كان للأميرة ديانا".

إيفا لونغوريا وخوسيه باستون

قدم باستون عرضه لإيفا، في مكانٍ صحراوي أثناء السفر في دبي، حيثُ قام باستون بتجهيز صالةٍ رومانسية من الوسائد المزخرفة والسجاد الفارسي في منتصف الكثبان الرملية الصحراوية، وهناك قدّم لها خاتمًا من الياقوت يصلحُ لأن يجعلها ملكة تلك الصحراء.

جيزيل بوندشين وتوم برادي

عرض اللاعب الأمريكي توم برادي، على عارضة الأزياء جيزيل بوندشين في عام 2008، في ليلة الكريسماس، فقام بتحضير رحلةٍ على متن طائرة خاصة تحمل عشرات الورود البيضاء على متنها، واستدعى والدها ووالدتها لمشاهدة لحظة ابنتهما التي لا تنسى.