أحمد السعدني ومي عز الدين ينفيان خبر زواجهما

القاهرة - محمد عمار
نفى كل من الفنان أحمد السعدني، والفنانة مي عز الدين، خبر زواجهما، وذلك عن طريق مجموعة من الصور والبوستات في حسابهما على "انستجرام". ونشرت مي عز الدين قائلة: "زحمة العمل جعلتني لا ألتقي بأقرب صاحب لي وهو أحمد السعدني واحشني بجد". أما "السعدني" فرد على الشائعة ناشرًا مجموعة صور مع "مي" قائلًا: "تلقيت أكثر من 100 اتصال، أتاريهم جوزونا تاني". يذكر أن "السعدني" و"مي" أعلنا من قبل أنهما أقرب صديقان لبعضهما. والتقى "السعدني" و"مي" في عدد من الأعمال الدرامية منها "قضية صفية"، و"وعد". والجدير بالذكر أن شائعة ارتباط "السعدني" بـ"مي عز الدين" ليست جديدة بل تمت إثارة الشائعات حولهما كلما ظهرا معًا، وكل منهما يؤكد أنه صديق للآخر بشكل قوي.
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