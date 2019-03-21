المركز القومي للسينما يُنهي استعداداته لإطلاق مهرجان الإسماعيلية

أنهى المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، مستشار وزير الثقافة للسينما، استعداداته لإقامة الدورة الـ21 من مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة، والمقرر تنظيمها في الفترة من 10 إلى 16 أبريل/ نيسان المقبل برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا.

وقال عبد الجليل "إن الدورة الجديدة تمثل تحديًا واختبارًا صعبًا لإدارة المهرجان وللمركز القومي للسينما، خاصة بعد الإشادة بالدورة السابقة فنيًا وتنظيميًا، والحصول على دعم كبير مالي"، مشيرًا إلى أن هذه الدورة تحتفى بعام مصر أفريقيا، وتم استحداث برنامج للسينما الأفريقية التسجيلية والقصيرة، وسيتم تكريم شخصية أفريقية كبيرة، دون التداخل مع مهرجان الأقصر الأفريقي، وبمناسبة العام المصري الفرنسي هناك احتفاء بالسينما الفرنسية، ولأول مرة تكون القضية الرئيسية للمهرجان والدورة عن صناعة الفيلم التسجيلي والقصير بدءًا من الإنتاج إلى التوزيع والتسويق، وسيتم التوقيع على اتفاقيات مع مراكز السينما العربية، بعد الحصول على كل الموافقات اللازمة.

وقال زكريا "إن الأنظار تتجه إلى المهرجان هذا العام بعد الاحتفال الكبير بالدورة العشرين العام الماضي، مؤكدًا أن الدورة الجديدة ستكون على قدر التوقعات في جميع البرامج والمسابقات".

وأوضح أنه سيتم تكريم عدد من رواد السينما التسجيلية والروائية القصيرة في مصر والوطن العربي والعالم، بالإضافة إلى توجيه التحية لأسماء من رحلوا من رموز هذه السينما خلال العام الماضي.

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وأضاف أنه سيتم لأول مرة هذا العام، تشكيل لجنتي تحكيم رئيسيتين للمهرجان، إحداهما للأفلام التسجيلية الطويلة والقصيرة، والأخرى للأفلام الروائية القصيرة وأفلام التحريك، وذلك بعد أن لاحظت إدارة المهرجان أن تحكيم جميع المسابقات يمثل ضغطًا كبيرًا على لجنة واحدة، وسوف يتم إعلان التشكيل الكامل للجنتين خلال الأيام القليلة المقبلة.

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