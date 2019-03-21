شكرا لقرائتكم خبر عن واحشنى بجد صحيح.. سمية درويش تصور كليب «طقة» بتوقيع أحمد حسن راؤول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة سمية درويش لتصوير أغنية جديدة مصورة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "طقة"،من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان فخراني، وتوزيع محمد الشاعر، حسبما أكد الشاعر أحمد حسن راؤول لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى تواصل سمية درويش حاليا تسجيل ألبومها الجديد والذى يضم 8 أغنيات، بعد أن تم اختيار الأغنيات التى سيتم تسجيلها، ومن المقرر طرحه خلال العام الحالى.

يذكر آن أخر أعمال سمية درويش كليب "متغيرة"، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان رامى زهران، وتوزيع محمد شفيق، وإخراج نبيل مكاوي، وعرف الجمهور سمية من أول أغنياتها التى قدمتها وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازى بعنوان "واحشنى بجد صحيح".