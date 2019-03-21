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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد شهرين.. ياسمين صبرى تكشف عن أول صورة لها من "حكايتى" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة ياسمين صبرى عن صورة جديدة لشخصية "داليدا" التى تقدمها فى مسلسلها الجديد "حكايتى" الذى تعمل على تصويره حالياً لتخوض به السباق الرمضانى المقبل، وتسجل به أولى بطولاتها المطلقة فى عالم الدراما التليفزيونية.
وتعد هذه الصورة الأولى التى تنشرها ياسمين على حسابها الشخصى بموقع "انستجرام" مع المسلسل، وذلك بعد شهرين تصوير كاملين فى أحداث العمل، رغم أن ياسمين من النجمات اللاتى يحرصن على مشاركة الجمهور بصور جديدة بشكل دائم على انستجرام.
ياسمين صبرى
مسلسل "حكايتى" تألف محمد عبد المعطى، وإخراج احمد سمير فرج وإنتاج شركة "سينرجى" ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسمين صبرى كلا من وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، وتامر شلتوت، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وسارة نخلة وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.
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