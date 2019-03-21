شكرا لقرائتكم خبر عن مش "بيعيد" على الأم بس.. تامر حسنى يبعث رسالة إلى الأم والأب معا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النجم تامر حسنى رسالة إلى الأم والأب، وذلك لعدة أسباب، أوضحها فى رسالته.

وقال تامر حسنى "كل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم كل أم مش معانا.. كلامى النهاردة هيكون خاص بالأم والأب لسبب هقوله فى الآخر.. من يوم ما طلعت وأنا بوصيكوا دايماً برضى الوالدين وهفضل أوصيكم لحد آخر يوم فى عمرى عارفين ليه؟ عشان من خلال تجربتى والناس اللى حاولت تأذينى ظلم فى حياتى وصرفوا فلوس كتير عشان يكتبوا عنى كلام غلط مش فيا النهاردة مش موجودين، لا هما ولا اللى صدقوهم.. وده بفضل سند دعوات أمى وأبويا أيوا اجتهدت وتعبت بس اللى راضى أمه وأبوه هيفهم قصدى".

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وتابع تامر حسنى: "كل سنة وأنتى طيبة يا أمى يا عظيمة ياللى عمرى من خيرك وشكراً يا أبويا يا عظيم على حاجتين، الأولى عشان مجهودك معايا طول حياتى حتى لو كنت أحياناً بعيد غصب عنك.. والتانية عشان اخترتلى إن الست العظيمة دى تبقى أمى".

وختم تامر حسنى رسالته قائلا: "بطلب من ربنا كل يوم وبدعى يارب ولادى يحبونى أنا ومامتهم زى حبى لأبويا وأمى.. كل سنة وأنتى طيبة يا ماما بسمة وربنا يحفظك ويخليكى ليا ويقدرنى وأسعدكم طول عمرى".