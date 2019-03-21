شكرا لقرائتكم خبر عن بعد عدة تأجيلات.. تامر عاشور يطرح ألبومه الجديد "أيام".. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزاح الفنان تامر عاشور الستار عن موعد طرح ألبومه الغنائى الجديد "أيام"، وهو اليوم الخميس، وأكد أنه بداية من الـ4 عصرا حتى الثامنة مساء سيطلق أغنية كل ساعة، ففى الساعة الـ4 سيطرح أغنية "حبيبى أنت حبيبى"، وفى الخامسة "ماشوفناش خير"، والسادسة "من غير ما احكيلك"، و"قولوله سماح" السابعة مساءا، وآخر أغنية هى فيديو كليب بعنوان "ده حكاية"، وذلك الساعة الثامنة.

ويضم ألبوم المطرب تامر عاشور 12 أغنية هى كالتالى:

1 - "أيام" من كلمات تامر حسين، وألحان تامر على، وتوزيع النابلسى.

2 - "حبيبى أنت حبيبى" من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.

3 - "مشوفناش خير" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع النابلسى.

4 - "من غير ما أحكيلك" من كلمات جمال الخولى، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

5 - " قولوله سماح" من كلمات أحمد المالكى، وألحان مصطفى العسال، وتوزيع إلهامى دهيمة وشقيقه أدهم دهيمة.

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6 - "ده حكايه" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد النادى، وتوزيع النابلسى.

7 - " متختلفيش" من كلمات عمرو يحيى، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أسر عاشور.

8 - "فى بالى" من كلمات نادر عبد الله، وألحان تامر عاشور، وتوزيع أماديو.

9 - "بقالى زمان" من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد خلف، وتوزيع النابلسى.

10- " سلام" من كلمات محمد رفاعى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع النابلسى.

11 - "مره" من كلمات تامر حسين، وألحان شادى حسن، وتوزيع أحمد وجيه.

12 - "خلصانة" من كلمات هشام صادق، وألحان مدين، وتوزيع النابلسى.