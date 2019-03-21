شكرا لقرائتكم خبر عن عازف البيانو الأمريكى ستيفن لين فى مهرجان ربيع الثقافة الـ14 بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم هيئة البحرين للثقافة والآثار، ضمن مهرجان ربيع الثقافة الرابع عشر، حفلاً موسيقياً يحييه عازف البيانو الأميركى التايوانى ستيفن لين، وذلك يوم غد الجمعة، فى الصالة الثقافة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

وسيؤدى ستيفن لين، الحائز على عدة جوائز، أعمالاً موسيقية كلاسيكية لبعض أهم الأسماء التى أثرت فى عالم الموسيقى بشكل كبير أمثال بيتهوفن وليزت وشومان.

وبفضل قدراته الإبداعية الفطرية واهتماماته الموسيقية الواسعة، سينتقل ستيفن لين ما بين معزوفات الكونشيرتو، العزف المنفرد وموسيقى الحجرة بكل سلاسة وسهولة، آخذاً الجمهور فى رحلة سماعية مميزة.