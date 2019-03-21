شكرا لقرائتكم خبر عن هى مين أم مين.. نانسى عجرم توجه رسالة لوالدتها فى عيد الأم.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك عشرات الفنانين ونجوم مصر والعالم العربى فى احتفالات عيد الأم، والذى يحل اليوم الخميس، من خلال نشر العديد من الصور والفيديوهات مع أماتهم، اعترافا منهم بجميلهن عليهم.

ولكن احتفال نانسى عجرم عيد الأم ليس كغيره من الاحتفالات، فمن يشاهد الصورة للوهلة الأولى لا يستطيع التمييز بين نانسى عجرم ووالدتها، حيث تبدوان الاثنتان فى نفس العمر تقريبا، رغم الفارق العمرى الكبير بينهما، بل إن نانسى نفسها أما لـ 3 بنات.

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نانسى عجرم ووالدتها

نانسى وجهت لوالدتها رسالة قالت فيها "إنتِ أوّل عيون شفتا.. إنتِ أوّل صوت سمعتو.. إنتِ أوّل إيد مسكتا.. إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو.. الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني ينعاد عليكِ ماما حتى تضّل الدّني عيد.. الله يخلّي إماتكن ويحميلكن ياهن".