نوال الكويتية تنعي الشاعرة هتان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، الشاعرة لينا عبدالله العجاني المعروفة باسم "هتان".

وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، رحلت عنا حبيبتي وصديقتي وأختي الشاعرة هتان، كسرت قلبي برحيلها، الله يرحمها ويغفر لها، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم".

الشاعرة هتان هي زوجة الأمير المعتز بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وأم أبنائه، غنى من أشعارها عدد من كبار نجوم الخليج أبرزهم طلال مداح، ورابح صقر.