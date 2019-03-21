عفاف رشاد لمصراوي: ورثت حب العمل العام من والدي الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قالت الفنانة عفاف رشاد، إن حبها للعمل الخدمي وراء ترشحها للمرة الثالثة في انتخابات نقابة المهن التمثيلية.

وأكدت "رشاد" في تصريحات خاصة لمصراوي، أنها ورثت حب العمل العام من والدها الراحل رشاد أحمد سويلم، الذي يعود له الفضل في إنشاء دار النقابات، وكرمه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الثمانينيات بمنحه وسام الطبقة الأولى.

وأشارت إلى إنها لم تتردد ولو للحظة واحدة في الانسحاب وعدم الترشح، فحب الناس والسعي في خدمتهم أمر محبب بالنسبة لها، وهي تشعر بالسعادة حينما تستطيع تلبية طلب أو خدمة يطلبها أحد الأعضاء.

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وأوضحت أنها كانت رقم 7 في الانتخابات الماضية، وبكيت بشدة حينما علمت أنها لم تنجح في انتخابات نقابة المهن التمثيلية منذ أربع سنوات.

واستكملت: "بعدها بشهر واحد انسحب الفنان هشام سليم من مجلس النقابة، وحللت مكانه وحسيت ساعتها إن ربنا عاوزني أبقى في مكاني لخدمة الناس وقضاء حوائجهم".

وأضافت: "ملف الصحة هو الأهم والأقرب لقلبي، فعلى الرغم من كون الأمر مرهق، إلا إنني أشعر بسعادة وأنا أتواصل مع المرضى أو أقضي أمرًا من حوائجهم".

يذكر أن انتخابات نقابة المهن التمثيلية، تقام غدًا الجمعة الموافق 22 مارس، على مقعد النقيب و6 من الأعضاء.