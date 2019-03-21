نانسي عجرم برفقة والدتها: "أول حضن غفيت فيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد الأم، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.

وعلقت: "إنتِ أول عيون شفتا، إنتِ أوّل صوت سمعتوا، إنتِ أوّل إيد مسكتا، إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو، الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني".

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وتابعت: "ينعاد عليكي ماما حتى تضل الدني عيد، الله يخلي أمهاتكن ويحميكن ياهن".

يذكر أن نانسي عجرم رُزقت مؤخرًا بمولودتها الثالثة "ليا"، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.