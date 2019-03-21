- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعيد الأم، ونشرت صورة تجمعها بوالدتها عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام.
وعلقت: "إنتِ أول عيون شفتا، إنتِ أوّل صوت سمعتوا، إنتِ أوّل إيد مسكتا، إنتِ أوّل حضن غفيت فيه وأوّل قلب غمرتو، الدّني إنتِ وإنتِ كل الدّني".
وتابعت: "ينعاد عليكي ماما حتى تضل الدني عيد، الله يخلي أمهاتكن ويحميكن ياهن".
يذكر أن نانسي عجرم رُزقت مؤخرًا بمولودتها الثالثة "ليا"، من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم.
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم برفقة والدتها: "أول حضن غفيت فيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.