بالصور- منى هلا في افتتاح معرض نتاج ورشة النحت بـ"الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: افتتح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، ظهر اليوم الخميس 21 مارس، معرض نتاج ورشة النحت للأطفال في مكتبة مصر العامة بالأقصر تحت إدارة حورية السيد. شارك في المعرض ١٥ فتاة وشابٌ واحد، ونتج عن الورشة العديد من الأعمال الفنية، وشهد الافتتاح حضور الفنانة منى هلا والمخرجة السينمائية هالة لطفي ومحمد عباس مدير المكتبة وعزة عباس مدير قطاع السياحة الداخلية في هيئة تنشيط السياحة وضيوف المهرجان.

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