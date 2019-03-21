بالصور| آسر ياسين وزوجته يصلان الأقصر قبل ساعات من حفل ختام "الأقصر للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

وصل ظهر اليوم، الخميس 21 مارس، إلى محافظة الأقصر، الفنان آسر ياسين وزوجته، قبل ساعات من حفل ختام ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

وكان في استقباله رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومن المقرر أن يلتقي آسر خلال دقائق بحضور المهرجان في مؤتمر صحفي يُقام في فندق هيلتون.

يُذكر أن حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُقام مساء اليوم في قصر الثقافة، لإعلان الأفلام الفائزة في مسابقاته المختلفة.