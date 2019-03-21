محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
وصل ظهر اليوم، الخميس 21 مارس، إلى محافظة الأقصر، الفنان آسر ياسين وزوجته، قبل ساعات من حفل ختام ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.
وكان في استقباله رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد، ومن المقرر أن يلتقي آسر خلال دقائق بحضور المهرجان في مؤتمر صحفي يُقام في فندق هيلتون.
يُذكر أن حفل ختام مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يُقام مساء اليوم في قصر الثقافة، لإعلان الأفلام الفائزة في مسابقاته المختلفة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| آسر ياسين وزوجته يصلان الأقصر قبل ساعات من حفل ختام "الأقصر للسينما الإفريقية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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