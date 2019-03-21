لاميتا فرنجية في جلسة تصوير جديدة بصحبة ابنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة نجلها الوحيد "جاستن". وظهرت "لاميتا" في الصور بإطلالة صيفية وسط الورد برفقة "جاستن" في مدينة دبي الإماراتية، وعلقت: "الأمومة هي أجمل وأصعب شيء في الوجود". يذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية الست كوم الخليجي "تذكرة داوود" بطولة داوود حسين، علي جمعة، منى شداد، عائشة عبدالرحمن.

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