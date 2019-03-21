رامي جمال يحتفل بعيد الأم بـ"دايما بخير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:
يستعد الفنان رامي جمال، لطرح أغنية جديدة بعنوان "دايمًا بخير"، احتفالًا بعيد الأم، والأغنية من كلمات محمد شرشر، وألحان وتوزيع خالد عز.
وانتهى رامي من تسجيل 4 أغاني، ويختار حاليًا باقي الأغاني ليكمل الألبوم.
يذكر أن آخر ألبومات رامي جمال بعنوان "ليالينا"، وضم 17 أغنية وحقق نجاحًا كبيرًا، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، منهم أيمن بهجت قمر، ونادر عبد الله، وبهاء الدين محمد، بالإضافة إلى أمير طعيمة، وتامر حسين، وتوما، ومدين، ومحمد يحيى، ونادر حمدي، وتميم.
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