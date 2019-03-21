وصلت أمس الفنانة أصالة إلى لبنان، ونشر المصمم اللبناني نيكولا جبران صورة تجمعه بأصالة وكتب “نورت بيروت”. وجود أصالة في لبنان أثار الكثير من علامات التعجّب، حيث إنّها زيارتها الأولى بعد مرور عامين على توقيفها قي مطار بيروت بتهمة حيازة مادة الكوكايين. وتساءل البعض عن سبب وجود أصالة في لبنان في هذا الشكل المفاجىء. وتعود سبب الزيارة إلى تصوير حلقة لصالح برنامج الإعلامي نيشان، وصوّرت الحلقة مساء أمس برفقة زوجها المخرج طارق العريان.

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بعد انقطاع عامين أصالة تعود إلى لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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