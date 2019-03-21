شاهد..سامح حسين يهنيء زوجته بمناسبة عيد الأم

نشر الفنان سامح حسين، صورة لزوجته، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وقام سامح بتهنئة زوجته بعيد الأم قائلاً:"كل سنة وانتي أحلى أم وزوجة في الدنيا". وزوجة في الدنيا". يذكر أن سامح حسين دخل الموسم السينمائي لهذا العام من خلال فيلم "عيش حياتك" الذي تم عرضه في فبراير الماضي، وشاركته البطولة الفنانة ساندي، إدوارد، محمد نور، الفيلم من تأليف:وسام حامد، إخراج:تامر بسيوني.

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