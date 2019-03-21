شعبان عبدالرحيم يكشف اسمه الحقيقي والشيء الذي سيعيده للسينما

كشف الفنان شعبان عبدالرحيم عن سر غيابه لفترة والكثير من تفاصيل حياته الفنية والشخصية في حوار مع صبري زكي، على راديو إينرجي تردد 92.1، ببرنامج "قول ياكبير".

وقال "شعبان": "اسمي الحقيقي "قاسم" ولكن اسم "شعبان" بسبب ولادتي في شهر شعبان، وأحببت أن أعمل لنفسي خط مختلف في الغناء وأمشي عليه وهذا سبب بقاء "إيييييييييييه" في كل

الأغاني. وأضاف عبد الرحيم: "لم يكن لدي فكرة عن"الراكور" أثناء تصوير فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" وذهبت التصوير مرة حالق شعري واستغربت لما المخرج داوود عبد السيد سألني "حلقته ليه؟"، ولكي أعود للسينما أحتاج لعمل في نفس مستوى "مواطن ومخبر وحرامي" فالأفلام المعروضة حالياً لاتنال إعجابي.

وختم شعبان عبد الرحيم حديثه قائلاً: "أغنية "كداب يا خيشة" كانت السبب في الكثير من المشاكل التي تعرضت لها، وكنت أتمني وجود والدتي ووالدي الآن ليرون نجاحي وشهرتي، وأتناقش في الكثير من الأمور مع الشاعر إسلام خليل لخروج الأغاني بشكل جيد، وأسعي لكي يكون في كل أغنية هدف وقضية محددة تفيد الناس، ولا أعرف الكتابة لذلك لا أرد على من يحدثني على فيس بوك وأنا من عشاق أم كلثوم.