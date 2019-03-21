نشر الفنان تامر حسني أغنية بصوته احتفالاً بعد الأم، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
ووجه تامر رسالة لجمهوره بهذه المناسبة قائلاً: "من يوم ما طلعت وانا بوصيكوا دايماً برضى الوالدين وهفضل اوصيكم لحد آخر يوم في عمري عارفين ليه ؟ عشان من خلال تجربتي والناس اللي حاولت تأذيني ظلم في حياتي وصرفوا فلوس كتير عشان يكتبوا عني كلام غلط مش فيا النهارده مش موجودين لاهما ولا اللي صدقوهم..... و ده بفضل سند دعوات أمي و أبويا ايوا إجتهدت وتعبت بس اللي راضي أمه وابوه هيفهم قصدي.
وتابع: "كل سنه وانتي طيبه يا أمي يا عظيمه ياللي عمري من خيرك و شكراً يا أبويا يا عظيم على حاجتين الأولى عشان مجهودك معايا طول حياتي حتى لو كنت أحياناً بعيد غصب عنك... والتانيه عشان
يذكر أن تامر طرح مؤخراً كليب لأغنية "ناسيني ليه" على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وبلغ عدد مشاهداته أكثر من 28 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:تامر علي،الكليب من إخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بمناسبة عيد الأم.. تامر حسني يوجه نصيحة لجمهوره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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